Дворы в Химках залило кипятком среди зимы

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В Химках произошла коммунальная авария с кипятком

В Химках на улице Гоголя произошла коммунальная авария. Несколько дворов залило кипятком, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как на улице лежит снег, но все вокруг залито кипятком, в воздухе стоит белый пар.

В воде тротуары, проезжая часть и автомобили. На данный момент коммунальщики работают над устранением аварии.

Ранее стало известно, что специалисты коммунального хозяйства Чехова восстановят поврежденный коллектор канализации и приведут в порядок подвальное помещение после того, как жителей нескольких домов атаковали комары и крысы.