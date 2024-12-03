Коммунальщики Чехова починят канализацию после нашествия комаров и крыс

Специалисты коммунального хозяйства Чехова восстановят поврежденный коллектор канализации и приведут в порядок подвальное помещение после того, как жителей нескольких домов атаковали комары и крысы, сообщает МП «ЖКХ городского округа Чехов».

Ранее портал «Лопасня» сообщил, что жильцов дома №91 на Московской улице атакуют полчища комаров из затопленного подвала. В доме №95 на той же улице из-за повреждения трубы отопления и неисправной канализации в подвал поступают кипяток и нечистоты. В доме №13 на улице Мира развелись крысы — по словам жильцов, они кидаются на людей.

«Специалистами водоканала <...> обнаружен перелом коллектора самотечной канализации. Требуется проведение ремонтных работ и замена участка трубопровода. В связи с загруженностью техники и людей срок производства работ — до 13.12.2024», — сообщает МП «ЖКХ городского округа Чехов».

После замены трубопровода сотрудники УК откачают накопившиеся воды в подвале, проведут осушение и дезинфекцию.