Двоих госпитализировали из-за аварии автобуса со столбом в Балашихе

В Балашихе двух человек госпитализировали после аварии автобуса со столбом

Два человека попали в больницу в результате автоаварии в подмосковной Балашихе. На трассе М-7 «Волга» молодой водитель микроавтобуса врезался в столб, сообщает пресс-служба главка МВД РФ по Московской области.

ДТП случилось примерно в 14:10 на 20-м километре автодороги. Предварительно, за рулем транспорта находился водитель 1999 года рождения. По неизвестным причинам шофер въехал в столб освещения, в результате чего маршрутка получила сильные повреждения.

Причины и обстоятельства аварии выясняет дорожная полиция.

Утром 12 февраля ДТП с автобусом и грузовиком случилось в Ленинградской области. В результате столкновения на трассе «Кола» погиб один из водителей, в больницу увезли 15 пострадавших.