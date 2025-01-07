Двоих безработных мужчин арестовали из-за теракта на Ж/Д в Подмосковье

Останкинский суд Москвы отправил под стражу двух безработных мужчин до 28 февраля 2025 года. Они — фигуранты дела о террористическом акте на железной дороге в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.

Уголовное дело о поджоге двух электричек в московском пригороде было открыто 30 декабря 2024 года. Уже вечером 1 января двоих подозреваемых мужчин задержали.

Их обвиняют в теракте в составе организованной группы, который спровоцировал крупный имущественный ущерб, а также в попытке его организации — части 2 статьи 205, части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ. Если вина обоих безработных мужчин будет доказана, их могут посадить в тюрьму на срок до 20 лет.

Ранее в Екатеринбурге арестовали троих подростков. Их обвиняют в подготовке теракта.