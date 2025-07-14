Егорьевцы в числе лидеров 3-го этапа Суперлиги Подмосковья

Продолжается серия забегов Суперлиги Подмосковья. На этот раз, 12 июля, егорьевские спортсмены приняли участие в полумарафоне «По берегу озера» в Раменском, передает пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

Это уже 3-е событие для участников. Порядка 1500 любителей бега со всей Московской области преодолели дистанцию по новой живописной трассе. На пути были озеро Борисоглебское, Раменский парк культуры и отдыха, церковь Бориса и Глеба XVIII века, каменный собор Святой Живоначальной Троицы XIX века и усадьба Раменское. Дети бежали 300 и 600 м и 3 км, а взрослые — 3, 5, 10 и 21 км.

«Это был настоящий праздник бега, который прошел в условиях аномальной жары. И это сделало старт таким незабываемым, трудным, но вызывающим гордость у каждого, кто его преодолел и финишировал», — рассказали участники команды «Егорьевск RUN».

Евгения Кириллова стала абсолютным победителем в забеге на 10 км. Первые места в своих возрастных категориях заняли Марина Барыбина (5 км) и Наталья Махова (21 км). Бронзу на дистанции 300 м взяла Александра Махова.

«Спасибо организаторам за душ на трассе, мужчине со шлангом и мальчикам с водяными пистолетами», — смеются участники.

Следующий забег Суперлиги состоится 16 августа в Дубне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.