Завершен монтаж остекления разноуровневого надземного пешеходного перехода в Малаховке

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Продолжаются работы по строительству нового разноуровневого надземного пешеходного перехода между улицей 1-я Первомайская и Новый проспект в поселке Малаховка городского округа Люберцы. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«В настоящее время специалисты завершают бетонирование лестничного схода павильонов перехода, производят обварку каркаса шахты лифта. Монтаж остекления на пролётном строении перехода полностью завершен», — сообщил Владимир Волков.

Надземный переход будет опираться на две опоры башенного типа, оборудованные лестничными сходами и пассажирскими лифтами для маломобильных групп населения. Объект позволит ликвидировать места несанкционированного прохода через железную дорогу и обеспечит бесперебойное и безопасное движение поездов.

Планируемый срок окончания работ — III квартал текущего года.

Кроме того, в городском округе Люберцы продолжается возведение надземного пешеходного перехода в поселке Красково через Егорьевское шоссе в районе дома 10 на ул. КСЗ.

Его строительство будет завершено в IV квартале 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.