Ученик Назарьевской школы сдал ЕГЭ по географии, набрав максимальные 100 баллов

Отдельная благодарность его учителю — Нине Степановне Ворониной, которая помогла ему достичь таких высот и конечно родителям Михаила.

Глава Наро-Фоминского г. о. Роман Шамнэ поздравил стобалльника по географии Михаила Сорочинского: «Ваш результат — гордость всего округа! Уверен, ваши знания и упорство приведут к новым достижениям на географическом факультете МГУ. Благодарю педагога Нину Степановну Воронину за подготовку такого талантливого ученика!» .

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.