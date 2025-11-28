сегодня в 11:41

Двое зумеров забрались на новогоднюю елку в Петербурге

В Сети появилось видео, как двое зумеров забрались на новогоднюю елку, установленную на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. В момент съемки ролика молодые люди были практически у верхушки праздничного дерева, сообщает Telegram-канал «112» .

С какой целью двое молодых людей взобрались на елку, не уточняется. Также неизвестно, удалось ли им спуститься на землю без травм.

Пользователи Сети предполагают, что теперь зуммерам придется пообщаться с полицией.

Ранее сообщалось, что Петербург начали украшать к Новогодним праздникам с 13 ноября. Горожане заметили первые гирлянды у станции метро «Петроградская».

