Первые огни: как Петербург начали украшать к Новому году

У станции метро «Петроградская» на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге жители заметили первые городские отношения к Новому году, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Монтировать украшения начали с 13 ноября: работы идут на Московском проспекте и Литейном, на набережной Фонтанки и в нескольких центральных скверах. Уже украшены Могилевский, Старо-Никольский и Красногвардейский мосты, а также Адмиралтейский район.

Торжества в этом году будут проникнуты духом русских обычаев. Основным местом проведения, как и прежде, станет Дворцовая площадь, где установят 20-метровую елку. Ее планируют украсить и подготовить к 20 декабря, когда Санкт-Петербург уже полностью преобразится к предстоящим праздникам. Как отметил вице-губернатор Борис Пиотровский, окончательное решение по концепции и формату мероприятий будет принято только в начале декабря.

Стоит отметить, что в этом году новогодние гуляния в Северной столице обойдутся бюджету в 1,7 миллиарда рублей. По данным Смольного, общая сумма затрат на праздничные события в городе составит 1,7 миллиарда рублей, что на 13% превышает расходы прошлого года.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.