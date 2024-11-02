Двое вандалов разрисовали пол в вагоне столичного метро

Сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, которые разрисовали вагон электропоезда в столичной подземке. В отношении пары возбудили уголовное дело за вандализм, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратился приемщик подвижного состава электродепо. Он обнаружил, что в вагоне маркером разрисован пол. Такая же надпись без смысловой нагрузки была найдена на стекле другого поезда.

Камеры видеонаблюдения показали, что преступление совершила компания из трех человек. Полиция задержала непосредственных участников — 29-летнюю ранее судимую за аналогичное преступление девушку и 35-летнего мужчину. Оба живут в Москве.

Паре уже избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают третьего фигуранта. УВД на Московском метрополитене напомнило, что за любое повреждение имущества последует ответственность.

Ранее 32-летний мужчина облил краской фасад Государственного исторического музея в центре Москвы и разбил стену Кремля молотком. Вандала задержали.