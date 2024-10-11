Нападение с молотком: вандал повредил стену Кремля и облил краской ГИМ

Вандала задержали. По информации Тверского суда, злоумышленнику назначили 15 суток ареста. Он заключен под стражу по административной статье о неповиновении распоряжению полицейского.

Также в конце сентября мужчина оставил на башне Кремля надпись с обвинением сотрудников спецслужб в изнасиловании девочки. В тот день шел дождь и дежурило меньше патрулей. Когда злоумышленник понял, что охрана разошлась в разные стороны, то перебежал с набережной и оставил надпись. На это ему понадобилось 30 секунд. Затем вандал вернулся на набережную, сел в автобус и уехал.

Тогда его оперативно задержали и арестовали на 10 суток. А потом он вышел на свободу и повторил акт вандализма.

Сам злоумышленник родом из Белоруссии. Там он в январе 2022 года получил 1,5 года ограничения свободы по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В ноябре прошлого года мужчина вышел на свободу. Он несколько раз привлекался к ответственности по административным статьям.