сегодня в 19:37

Двое погибли, 12 пострадали: снаряд попал в жилой дом в Саудовской Аравии

В результате попадания снаряда в жилой дом в Саудовской Аравии произошла гибель двух людей. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу гражданской обороны королевства.

Предварительно известно, что выпущенный снаряд поразил дом. В результате происшествия два человека получили смертельные травмы и погибли на месте, еще 12 местных жителей ранены.

Снаряд попал в дом, расположенный в провинции Эль-Хардж на юго-востоке от Эр-Рияда. Обстрелянный объект принадлежал фирме, занимающейся клинингом и техническим обслуживанием.

Погибшие и получившие ранения являются подданными Бангладеш и Индии.

Ранее сообщалось, что силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили БПЛА, летевший в направлении крупного нефтяного месторождения Шайба.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.