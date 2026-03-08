Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА, летевший к крупному месторождению

сегодня в 06:23

«В районе Руб-эль-Хали был перехвачен и уничтожен беспилотник, направляющийся к месторождению Шайба», — заявило министерство обороны королевства.

Ранее сообщалось, что 28 февраля вооруженные силы США и Израиля начали операцию против Ирана. Удары наносились по крупнейшим городам, включая столицу Тегеран. В Вашингтоне эти действия объяснили необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угрозы со стороны Ирана.

Позднее Корпус стражей исламской революции объявил о масштабном ответном ударе по израильским объектам. Также были атакованы американские цели в ряде государств региона: Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В ходе нанесения ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько других высших руководителей республики.

