Двое мужчин, рискуя жизнью, спасли людей из горящего дома в Подмосковье
На Десантной улице в Раменском двое мужчин, рискуя жизнью, спасли людей из горящего дома, сообщает «112».
Пожар произошел ночью. Огонь быстро охватил помещение.
В это время двое мужчин находились рядом. Они сразу кинулись к объятому пламенем дому и вытащили оттуда мужчину, а потом еще дедушку-инвалида.
Пожар потушен сотрудниками МЧС. Погибших в результате происшествия нет.
Ранее огонь начал вырываться из-под земли при работе экскаватора в Балашихе. Был поврежден силовой кабель.