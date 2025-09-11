сегодня в 10:26

Двое мужчин, рискуя жизнью, спасли людей из горящего дома в Подмосковье

На Десантной улице в Раменском двое мужчин, рискуя жизнью, спасли людей из горящего дома, сообщает «112» .

Пожар произошел ночью. Огонь быстро охватил помещение.

В это время двое мужчин находились рядом. Они сразу кинулись к объятому пламенем дому и вытащили оттуда мужчину, а потом еще дедушку-инвалида.

Пожар потушен сотрудниками МЧС. Погибших в результате происшествия нет.

Ранее огонь начал вырываться из-под земли при работе экскаватора в Балашихе. Был поврежден силовой кабель.