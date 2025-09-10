сегодня в 20:10

Огонь начал вырываться из-под земли при работе экскаватора в Балашихе

Языки пламени начали вырываться из-под земли во время работы экскаватора в одном из микрорайонов городского округа Балашиха, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в среду днем. На опубликованных кадрах видно, как экскаваторщик копает землю вблизи жилого дома. Неожиданно из-под земли пошел дым, а затем начали вырываться языки пламени. Экскаваторщик прекратил земляные работы и отогнал спецтехнику.

В результате инцидента пострадавших нет. Предположительно, причиной мог стать поврежденный силовой кабель.

