Двое мужчин пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Курской области
На автодороге Рыльск-Хомутовка в Курской области из-за нападения FPV-дрона пострадали двое мужчин, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате удара пострадали два пассажира проезжающего мимо КАМАЗа, это мужчины 37 и 20 лет», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что у пострадавших диагностировали закрытые черепно-мозговые и минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Ранее врио главы области рассказал, что из-за удара БПЛА противника в Рыльском районе погибли 52-летний мужчина и его 13-летний сын.