Двое малышей выпали за утро из окон на востоке столицы с разницей в час
Двое маленьких детей выпали из окон верхних этажей домов с интервалом в час, ЧП произошли на соседних улицах на востоке столицы, сообщает «МК: срочные новости».
Годовалый мальчик упал из окна на пятом этаже дома на Открытом шоссе. Через час двухлетний малыш рухнул с 4-го этажа дома на Большой Черкизовской.
Оба ребенка выжили.
Ранее в ЖК «Новокрасково» в округе Люберцах малыш выпал из окна, но чудом безопасно приземлился на корзину от кондиционера.
