сегодня в 09:40

Двое малышей выпали за утро из окон на востоке столицы с разницей в час

Двое маленьких детей выпали из окон верхних этажей домов с интервалом в час, ЧП произошли на соседних улицах на востоке столицы, сообщает «МК: срочные новости» .

Годовалый мальчик упал из окна на пятом этаже дома на Открытом шоссе. Через час двухлетний малыш рухнул с 4-го этажа дома на Большой Черкизовской.

Оба ребенка выжили.

Ранее в ЖК «Новокрасково» в округе Люберцах малыш выпал из окна, но чудом безопасно приземлился на корзину от кондиционера.

