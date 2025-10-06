Чудесное спасение: в Люберцах выпавшего малыша «поймала» корзина для кондиционера

В Подмосковье ребенок выпал из окна на корзину для кондиционера и выжил

Страшный инцидент произошел в городском округе Люберцы в ЖК «Новокрасково». Малыш выпал из окна, но чудом безопасно приземлился на корзину от кондиционера, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Ребенок выпал из окна, когда его мать спала в своей постели. Однако случилось настоящее чудо — малыш приземлился четко в корзину для кондиционера.

На место происшествия срочно выехали спасатели. Все это время неравнодушные люди развлекали ребенка и успокаивали его. Мужчины натянули одеяло на случай, если он сорвется вниз, но все обошлось.

Несчастный случай ранее произошел в Москве. Маленькая девочка, выпавшая из окна 10 этажа в столице, скончалась в больнице, несмотря на оказанную медпомощь.

