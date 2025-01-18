Двое детей пострадали в ДТП в Москве

Во встречном столкновении автомобилей в Москве пострадали двое детей

Во встречном столкновении автомобилей на улице Бакинской в Москве пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai.

«В результате дорожной аварии есть пострадавшие, в том числе двое несовершеннолетних детей». — сказано в сообщении ведомства.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Накануне в Москве три человека пострадали в ДТП с участием автомобиля каршеринга.