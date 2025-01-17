Три человека пострадали в ДТП с машиной каршеринга в Москве Происшествия сегодня в 09:24 Фото - © Анатолий Матвейчук / Фотобанк Лори

На 3 км 2-го Успенского шоссе в Москве водитель за рулем машины каршеринга марки Geely выехал на встречную полосу движения и врезался в KIA и Ford, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.