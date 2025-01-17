Три человека пострадали в ДТП с машиной каршеринга в Москве
Фото - © Анатолий Матвейчук / Фотобанк Лори
На 3 км 2-го Успенского шоссе в Москве водитель за рулем машины каршеринга марки Geely выехал на встречную полосу движения и врезался в KIA и Ford, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
В результате ДТП разные травмы получили водитель каршеринга, а еще водитель и пассажир KIA.
На месте дорожной аварии сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее на 27-м км Ленинградского шоссе в Москве произошло ДТП с участием шести машин.