На 27-м км Ленинградского шоссе столкнулись шесть автомобилей

Происшествия

На 27-м км Ленинградского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

На место происшествия прибыли оперативные городские службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Движение в районе аварии затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее ДТП с участием нескольких машин произошло на дублере Рязанского проспекта, в районе д. 4.