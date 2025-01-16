На 27-м км Ленинградского шоссе столкнулись шесть автомобилей
На 27-м км Ленинградского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
На место происшествия прибыли оперативные городские службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Движение в районе аварии затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее ДТП с участием нескольких машин произошло на дублере Рязанского проспекта, в районе д. 4.