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Три автомобиля столкнулись на дублере Рязанского проспекта

ДТП с участием нескольких машин произошло на дублере Рязанского проспекта, в районе д. 4, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Столкнулись три автомобиля. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

О количество пострадавших на данный момент неизвестно. На месте работают оперативные службы.

Автолюбителей попросили выбирать пути объезда, так как в районе аварии затруднено движение.

Ранее пассажирский автобус и машина OZON столкнулись в Москве лоб в лоб. Аварию спровоцировал водитель последнего авто, который внезапно почувствовал себя плохо.