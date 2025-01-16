Пассажирский автобус и машина OZON столкнулись в Москве лоб в лоб

В столице России на улице Обручева произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и машины с логотипом маркетплейса OZON. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

На опубликованных кадрах видно, что у пассажирского автобуса удар пришелся на сторону водителя: левая фара и бампер полностью разбиты, а также повреждено лобовое остекление. Грузовику маркетплейса OZON повезло еще меньше — вся передняя часть транспорта расплющилась. Также повреждено лобовое стекло и помяты двери.

Предварительно известно, что аварию спровоцировал водитель «Газели», который внезапно почувствовал себя плохо и не справился с управлением.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.