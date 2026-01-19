Движение затруднено на участке Каширского шоссе в Москве из-за ДТП
ДТП произошло в Москве на Каширском шоссе, в районе д. 23, стр. 5. На участке затруднено движение, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия находятся оперативные службы. Они выясняют причины ДТП.
Информации о наличии пострадавших на данный момент нет.
В районе аварии образовалась пробка. Движение в сторону центра затруднено на 4,5 км. Автолюбителей просят выбирать другие маршруты.
