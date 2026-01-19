сегодня в 08:41

Движение затруднено на участке Каширского шоссе в Москве из-за ДТП

ДТП произошло в Москве на Каширском шоссе, в районе д. 23, стр. 5. На участке затруднено движение, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия находятся оперативные службы. Они выясняют причины ДТП.

Информации о наличии пострадавших на данный момент нет.

В районе аварии образовалась пробка. Движение в сторону центра затруднено на 4,5 км. Автолюбителей просят выбирать другие маршруты.

Ранее в Псковской области автомобиль Renault Logan столкнулся с грузовым поездом. В результате ДТП погибли 4 человека.

