Движение затруднено: фура вылетела за проезжую часть в Москве

Фура вылетела за проезжую часть в Москве

Фура выехала за пределы проезжей части на улице Славянский бульвар в Москве. Движение в районе аварии затруднено на 400 метров, сведения о наличии пострадавших уточняются, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Причины ДТП выясняются.

В результате аварии занята правая полоса дороги, ведущая в сторону центра Москвы. Власти советуют автомобилистам выбирать пути объезда.

Ранее в Подмосковье легковушку раздавило между фурами. По словам очевидцев, авария произошла на Львовском переезде в Подольске. Информации о наличии пострадавших или жертв не поступало.