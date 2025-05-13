Жесткие кадры: легковушку сплющило между фурами на подмосковном переезде

сегодня в 10:17

Легковушку раздавило между фурами на переезде в Подмосковье

В Подмосковье две фуры раздавили легковой автомобиль, оказавшийся между ними. Страшными кадрами поделился очевидец в Telegram-чате «Подольск: пробки, засады, аварии» .

Трагедия случилась на Львовском переезде в Подольске во вторник утром.

На опубликованном в Сети видео видно, что машина, угодившая между двумя грузовиками, превратилась в груду металла — ее буквально расплющило.

При этом о состоянии водителя легковушки информации нет. Неизвестно, был ли кто-то еще в автомобиле.

В районе места ДТП образовалась серьезная пробка, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».