сегодня в 18:38

Движение в центр Москвы затруднено из-за массового ДТП на проспекте Вернадского

На проспекте Вернадского рядом с домом 4к1с1 в Москве случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись несколько машин, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.