Движение в центр Москвы затруднено из-за массового ДТП на проспекте Вернадского
На проспекте Вернадского рядом с домом 4к1с1 в Москве случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись несколько машин, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия находятся работники городских служб. Обстоятельства ДТП выясняют.
Количество пострадавших пока неизвестно. Движение по направлению в центр Москвы затруднено.
Ранее КамАЗ задавил женщину-пешехода в российской столице. Погибшая переходила дорогу в неположенном месте.
