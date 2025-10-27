Движение в центр Москвы затруднено из-за массового ДТП на проспекте Вернадского

Происшествия

На проспекте Вернадского рядом с домом 4к1с1 в Москве случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись несколько машин, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия находятся работники городских служб. Обстоятельства ДТП выясняют.

Количество пострадавших пока неизвестно. Движение по направлению в центр Москвы затруднено.

Ранее КамАЗ задавил женщину-пешехода в российской столице. Погибшая переходила дорогу в неположенном месте.

