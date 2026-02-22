Движение перекрыли на участке двух улиц из-за пожара на северо-востоке Москвы Происшествия сегодня в 18:22 Фото - © РИА Новости, Максим Блинов

Автомобильное движение временно перекрыли на участках Сущевского вала и улицы Образцова из-за сильного пожара в здании на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что на Образцовой улице загорелось здание вблизи бани Siberia. Общая площадь возгорания составляет 600 кв. метров. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по дублеру Сущевского Вала в районе дома № 26, а также по улице Образцова от 2-го Вышеславцева переулка до Сущевского Вала. Водителей призывают заранее выбирать пути объезда.