Движение на Волгоградском проспекте восстановлено после смертельного ДТП
Движение на пересечении Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта в Москве восстановлено после ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
В Москве произошло ДТП с участием автомобиля BMW и такси. В результате один человек погиб, еще один пострадал.
Из-за столкновения одна из машин перевернулась.
Движение в районе ДТП было затруднено.
Ранее подростки на BMW влетели в столб в Подмосковье. 21-летний водитель скончался на месте, пассажира госпитализировали.