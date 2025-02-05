Движение на Волгоградском проспекте восстановлено после смертельного ДТП

Движение на пересечении Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта в Москве восстановлено после ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля BMW и такси. В результате один человек погиб, еще один пострадал.

Из-за столкновения одна из машин перевернулась.

Движение в районе ДТП было затруднено.

Ранее подростки на BMW влетели в столб в Подмосковье. 21-летний водитель скончался на месте, пассажира госпитализировали.