BMW разорвало пополам: подростки влетели в столб в Подмосковье

Один человек погиб в результате столкновения BMW со столбом в Подмосковье

В Чехове Московской области подростки на автомобиле BMW въехали в столб. Об этом сообщает Telegram-канал « ДТП и ЧП Москва и МО ».

Старый BMW в результате столкновения со столбом развалился пополам. 21-летней парень, сидевший за рулем, скончался на месте.

Пассажира увезли в больницу. Он в тяжелом состоянии.

Ранее машина влетела в столб и взорвалась в Москве.