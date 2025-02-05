BMW разорвало пополам: подростки влетели в столб в Подмосковье
Один человек погиб в результате столкновения BMW со столбом в Подмосковье
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В Чехове Московской области подростки на автомобиле BMW въехали в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Старый BMW в результате столкновения со столбом развалился пополам. 21-летней парень, сидевший за рулем, скончался на месте.
Пассажира увезли в больницу. Он в тяжелом состоянии.
Ранее машина влетела в столб и взорвалась в Москве.