Движение на Филимонковском шоссе восстановлено после ДТП

Движение на Филимонковском шоссе в сторону области (в районе пересечения с Проектируемым проездом № 5260) восстановлено после ДТП, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Вечером 11 мая на Филимонковском шоссе произошло ДТП.

Из-за аварии перекрыли оба ряда в сторону области, объезд осуществлялся через прилегающие улицы.

Ранее в подмосковной Истре произошла массовая авария с участием двух грузовиков. В результате ДТП погиб один человек.