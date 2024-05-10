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Двери выбило в квартире в Подольске из-за разгерметизации самогонного аппарата

Из-за разгерметизации самогонного аппарата в квартире в доме на улице Гайдара в Подольске выбило межкомнатную и входную двери, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Сигнал о ЧП поступил в 23:30 9 мая. Пожарные прибыли на место в 23:40.

Возгорания из-за инцидента не случилось. Эвакуация жителей многоквартирного дома не проводилась, коммуникации там не отключались.

На ликвидацию последствий ЧП привлекалось 17 человек и 6 единиц техники, из них от МЧС: 11 человек и 3 единицы техники.

Ранее китайская зарядка взорвалась и устроила пожар в квартире в московском районе Хорошево-Мневники. Из-за взрыва загорелись шторы.