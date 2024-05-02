В Москве китайская зарядка взорвалась и устроила пожар в квартире
Mash: в Москве китайская зарядка взорвалась в квартире и подожгла шторы
Китайская зарядка взорвалась и устроила пожар в одной из столичных квартир. Возгорание ликвидировали пожарные, сообщает Mash.
Инцидент произошел в столичном районе Хорошево-Мневники. Хозяйка квартиры разговаривала по видеосвязи и в этот момент в соседней комнате произошел хлопок.
Она побежала проверить и обнаружила возгорание. Взорвавшийся китайский блок питания поджог шторы. Самостоятельно потушить пожар женщине не удалось, поэтому она вызвала сотрудников МЧС.
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. Общая площадь пожара составила 0,3 кв. м.
Ранее китайский пауэрбанк загорелся на диване и чуть не сжег квартиру жительницы столицы. Пауэрбанк девушка заказала за 1,2 тыс. рублей на маркетплейсе.