Китайский пауэрбанк чуть не сжег квартиру москвичке

Китайский пауэрбанк загорелся на диване и чуть не сжег квартиру жительницы столицы. У устройства загорелся аккумулятор, но экран все равно показывал надпись, что устройство готово работать, сообщает SHOT .

Жительница случайно раньше приехала домой и обнаружила, что устройство воспламенилось. Она отнесла его в ванну и попыталась сама затушить при помощи воды. В ходе происшествия загорелся только плед, которым был накрыт диван.

Москвичка испугалась, что пауэрбанк может взорваться, и решила вызвать пожарных. В момент возгорания устройство не было подключено к розетке и телефон тоже не заряжало.

Пауэрбанк девушка заказала за 1200 рублей в онлайн-магазине на маркетплейсе.