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Две легковые машины столкнулись на полном ходу лоб в лоб в Раменском

В подмосковном Раменском два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Авария произошла на углу ул. Гурьева и ул. Красноармейской. Две машины на полном ходу влетели друг в друга.

Судя по опубликованным кадрам с камеры видеонаблюдения, один автомобиль ехал прямо, а другой поворачивал налево.

Сразу после столкновения оба водителя вышли из машин. Затем они осмотрели свои транспортные средства. Из-под капота одной машины пошел дым.

Отмечается, что на место ДТП все же пришлось вызвать скорую помощь, так как удар был сильным. Количество пострадавших на данный момент неизвестно.

Ранее фура улетела в кювет из-за лопнувшего колеса на трассе А-108 в Подмосковье. Транспортное средство перевернулось на бок в сильно помятом состоянии.