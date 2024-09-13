Фура улетела в кювет из-за лопнувшего колеса на трассе А-108 в Подмосковье

На Московском большом кольце (трасса А-108) у грузовика лопнуло колесо, после чего его выбросило на обочину, сообщают очевидцы происшествия в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО» .

На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин осматривают покореженный грузовик на обочине дороги. Транспортное средство лежит на боку в сильно помятом состоянии.

На проезжей части разбросаны различные детали транспортного средства, в том числе бампер с номерным знаком. На расстоянии нескольких метров от перевернутой фуры стоит еще один грузовик, который предположительно попал в аварию из-за инцидента с колесом.

Автор ролика за кадром спрашивает у одного из мужчин, что произошло. Судя по ответу, это один из водителей грузовика. Он сказал: «У меня колесо взорвалось».

Подробности случившегося уточняются. На данный момент о пострадавших ничего неизвестно.