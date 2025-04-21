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Два жестких ДТП с мотоциклами произошли в Москве

Два ДТП с мотоциклами произошли в Москве. Они столкнулись с машинами, сообщает пресс-служба Дептранса.

Одна авария произошла на Боровском шоссе рядом с владением 2. Столкнулись автомобиль и мотоцикл. Движение в зоне ДТП затруднено на полтора километра.

Вторая авария случилась на внешней стороне СВХ рядом с платформой Моссельмаш. Там тоже столкнулись машина и мотоцикл. Движение в центр затруднено на два километра.

Ранее Toyota сбила двух пешеходов рядом со зданием РАН в Москве.