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Два водителя пострадали в массовом столкновении грузовиков на МКАД

Два человека, предварительно, пострадали в результате столкновения четырех грузовиков на МКАД. Пострадавшие — водители, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

ДТП случилось на 106-м километре внутренней стороны МКАД. Пострадавшие управляли столкнувшимися грузовыми автомобилями, информации о степени тяжести их травм пока не озвучивалось.

В деталях и обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские. На месте ДТП затруднено движение, автомобилистам рекомендовано выбирать пути объезда.

Ранее в подмосковном Серпухове произошла авария с участием фургона «Яндекс.Маркета». В результате ДТП погиб один человек и еще трое пострадали.

До этого в Солнечногорске случилось ДТП на платной трассе, в результате которого погибли три человека.