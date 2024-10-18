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Два вагона поезда сошли с рельсов в Сергиево-Посадском округе

На путях необщего пользования железной дороги в Сергиево-Посадском городском округе сошли с рельсов два хвостовых вагона грузового поезда, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел днем в пятницу.

Причины и обстоятельства схода вагонов устанавливаются специалистами Московско-Ярославской транспортной прокуратуры. По ее результатам проведенной проверки и при наличии оснований возможно принятие мер прокурорского реагирования.

Ранее вагоны грузового состава сошли с рельсов на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге. Пострадавших в инциденте не было.