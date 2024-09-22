Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Петербурге

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции в Петербурге, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В результате никто не пострадал. Задержки движения поездов уже нет. Проводится проверка.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда на станции Санкт-Петербург — Сортировочный-Московский», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столкновение электрички и КамАЗа произошло рядом с железнодорожной станцией Броневая в Ленинградской области.