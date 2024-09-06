сегодня в 16:46

«112»: электричка протаранила КамАЗ на железнодорожном переезде в Ленобласти

Столкновение электрички и КамАЗа произошло рядом с железнодорожной станцией Броневая в Ленинградской области. Об этом сообщает « 112 ».

Поезд, следовавший из Гатчины в Санкт-Петербург, нанес КамАЗу сильные повреждения, но и сам получил серьезный урон. В частности, была сильно смята кабина машиниста.

Водитель КамАЗа получил ранения, его увезли в больницу. Из-за полученных повреждений поезд ехать дальше не сможет.

На опубликованном видео можно заметить, как пассажиры электрички вышли из вагонов на улицу. Ремонтники продолжают разбирать пути.