Два судна столкнулись и загорелись у берегов Британии

В Северном море у берегов Великобритании столкнулись грузовое судно и танкер. После столкновения они загорелись, сообщает Baza .

Контейнеровоз Solong стоял на якоре, когда в него врезался танкер Stena Immaculate. Команда последнего в спешке эвакуировалась на шлюпке, так как начался пожар.

На опубликованных кадрах видно, что пожар сильный. Клубы черного дыма поднимаются в небо. Причину столкновения пока не озвучивали.

Ранее власти Финляндии сняли арест с танкера Eagle S под флагом Островов Кука с российскими нефтепродуктами. Судну позволили выйти в море.