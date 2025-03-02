Финляндия сняла арест с танкера с российской нефтью

Власти Финляндии сняли арест с танкера Eagle S под флагом Островов Кука с российскими нефтепродуктами и позволили судну выйти в море, сообщает «Интерфакс» .

В результате предварительного расследования Национального бюро расследований и следственных действий на борту судна, причины для дальнейшего ареста судна отсутствовали. Также нет препятствия для выхода судна из территориальных вод страны. В Воскресенье утром танкер покинул порт Порвоо.

В конце декабря сотрудники полиции и приграничной службы Финляндии задержали танкер Eagle S с российской нефтью, который повредил три коммуникационных кабеля в Финском заливе.

Операторы финской и эстонской систем электропередачи Fingrid и Elering приняли решение обратиться в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного Eagle S.

Ранее власти Финляндии приняли решение переименовать скоростные поезда Allegro, которые курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом.