сегодня в 12:38

Два пациента пострадали при пожаре в психбольнице в Челябинской области

Огонь охватил психиатрическую больницу в Златоусте Челябинской области. В результате пожара пострадали два человека, сообщает SHOT .

Предварительно, возгорание произошло в спортзале больницы № 7. Огонь полыхал на площади 100 кв. м.

Из горящего здания эвакуировали 132 человека, в том числе 90 больных. Всех разместили в здании клуба, который расположен в 100 м от больницы.

Два пациента пострадали при пожаре. Они отравились продуктами горения. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

Ранее человек погиб при пожаре в квартире многоэтажки на севере Москвы. Горели личные вещи и мебель, огонь охватил 45 кв. м.

