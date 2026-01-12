Человек погиб при пожаре в квартире многоэтажки на севере Москвы Происшествия сегодня в 09:16 Фото - © Медиасток.рф

Пожар произошел в квартире и на балконе жилого дома на севере столицы, есть погибший, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Вспыхнула квартира в доме №5 на Петрозаводской улице. Горели личные вещи и мебель, огонь охватил 45 кв. м. В данный момент возгорание полностью ликвидировано. Причины случившегося не названы. Пожарным удалось спасти 9 человек, среди них трое детей. Один человек погиб.