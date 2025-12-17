Два курьера забрали у пенсионера 4 млн рублей и передали их мошенникам в Химках

В подмосковных Химках 16- и 19-летнего парней обвинили в преступлении по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

По информации силовиков, молодые люди сговорились с неизвестными преступниками в Сети. Они решили похитить деньги у пожилого мужчины.

С пенсионером связались через мессенджер. Затем сказали, что его личные данные утекли к аферистам. Для сохранности средств порекомендовали отдать их на хранение через курьеров.

Этими курьерами и оказались подозреваемые. Они взяли у мужчины 4 млн рублей и отдали их неустановленным лицам.

Об инциденте мужчина рассказал правоохранительным органам. Силовики вычислили и задержали курьеров.

