Два инструктора из Шерегеша напали на приезжего тренера по лыжам

В Шерегеше инструкторы попали под суд за вооруженное нападение на тренера

В Кузбассе суд вынес приговор двум инструкторам из Шерегеша, напавшим на лыжного тренера, прибывшего из другого региона, сообщает vse42.ru со ссылкой на пресс-центр судов Кузбасса.

Происшествие случилось в декабре 2024 года. Как установило следствие, мужчины напали на тренера, который приехал работать на горнолыжный курорт. Один из них продемонстрировал кобуру с оружием и потребовал от потерпевшего крупную денежную сумму.

Поддавшись угрозам, пострадавший передал нападавшим 12 000 рублей. В дальнейшем было установлено, что огнестрельное оружие применялось исключительно с целью запугивания.

В ходе суда обвиняемые свою вину не признали. Они утверждали, что с тренером возникла ссора на профессиональной почве, а переданные средства якобы являлись добровольной компенсацией за доставленные неудобства.

Тем не менее, суд определил, что нападение было мотивировано конкурентной борьбой и стремлением силовыми методами убрать с рынка труда возможного соперника. Действия мужчин были квалифицированы как разбой, совершенный группой лиц с угрозой применения опасного насилия.

Каждому из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы сроком от двух лет до двух лет и двух месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

