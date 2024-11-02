Два грузовика столкнулись и загорелись на трассе М-7 «Волга» под Казанью
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Два грузовых автомобиля столкнулись на трассе М-7 «Волга» под Казанью. В результате произошло возгорание обеих машин, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан.
ДТП произошло 2 ноября примерно на 778 км трассы. Предварительно, два грузовика столкнулись друг с другом и загорелись.
Кадры с места происшествия опубликованы в Сети. На них видно, как обе машины охвачены сильнейшим огнем.
Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают автоинспекторы и экстренные службы. Количество пострадавших на данный момент неизвестно.
Ранее в Кировской области фура протаранила остановку после столкновения с авто. Предварительно, пострадали три человека.