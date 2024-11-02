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Два грузовика столкнулись и загорелись на трассе М-7 «Волга» под Казанью

Два грузовых автомобиля столкнулись на трассе М-7 «Волга» под Казанью. В результате произошло возгорание обеих машин, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан .

ДТП произошло 2 ноября примерно на 778 км трассы. Предварительно, два грузовика столкнулись друг с другом и загорелись.

Кадры с места происшествия опубликованы в Сети. На них видно, как обе машины охвачены сильнейшим огнем.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают автоинспекторы и экстренные службы. Количество пострадавших на данный момент неизвестно.

Ранее в Кировской области фура протаранила остановку после столкновения с авто. Предварительно, пострадали три человека.