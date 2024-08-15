Два грузовика и мотоцикл столкнулись на 107 км МКАД Происшествия сегодня в 10:07 Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Авария с участием двух грузовиков и мотоцикла произошла на внешней стороне 107 км МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Московские оперативные службы приступили к работе на месте ДТП. Сейчас уточняется информация, есть ли пострадавшие. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Движение в районе ДТП в настоящий момент затруднено, водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Ранее столкновение 5 машин в Новой Москве обошлось без пострадавших. Участниками столкновения стали 2 грузовика, 2 легковушки и микроавтобус.