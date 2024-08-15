Два грузовика и мотоцикл столкнулись на 107 км МКАД
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Авария с участием двух грузовиков и мотоцикла произошла на внешней стороне 107 км МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Московские оперативные службы приступили к работе на месте ДТП.
Сейчас уточняется информация, есть ли пострадавшие. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Движение в районе ДТП в настоящий момент затруднено, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
Ранее столкновение 5 машин в Новой Москве обошлось без пострадавших. Участниками столкновения стали 2 грузовика, 2 легковушки и микроавтобус.