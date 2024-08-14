Столкновение 5 машин в Новой Москве обошлось без пострадавших
Массовое ДТП произошло в районе Троицка в Новой Москве
Фото - © Ольга Яковенко / Фотобанк Лори
Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло около Троицка в Новой Москве. Предварительно, в результате аварии пострадавших нет, сообщает ТАСС.
В среду утром в ТиНАО столкнулись 2 грузовика, 2 легковых автомобиля и грузопасссажирский микроавтобус. Разлива топлива на месте ДТП нет.
В настоящее время движение транспорта в районе аварии перекрыто по двум полосам в сторону столицы.
На месте происшествия работают городские экстренные службы, которые выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее массовое ДТП произошло на 93 км МКАД. В результате столкновения несколько транспортных средств вылетели на газон.